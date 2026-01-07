Giustizia la vittoria dei Sì al referendum spazzerà via il suprematismo delle toghe e il super potere delle correnti
Il referendum sulla separazione delle carriere rappresenta un momento chiave per riformare il sistema giudiziario. La posizione delle toghe, fortemente contraria, evidenzia le resistenze di una corporazione che difende i propri interessi e il potere consolidato. Questa opposizione, più che una questione tecnica, rivela un atteggiamento politico e una volontà di preservare lo status quo, spesso nascosta dietro a argomentazioni apparentemente giuridiche.
Perché la corporazione giudiziaria è così duramente schierata per il no al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere? Perché ha deciso di esporsi in maniera tanto decisa da essere delirante nella misura in cui, così facendo, si svela senza ritegno per quello che è sempre stata, un soggetto politico? La risposta è semplice e disarmante. Potere. Va subito chiarito che da tempo immemorabile la magistratura italiana non è identificabile con il complesso dei magistrati bensì con la Associazione nazionale magistrati che, a sua volta, è fatta di correnti. È la Anm che incarna i magistrati e non viceversa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Giustizia, il sottosegretario Delmastro: "Il 90% delle toghe festeggerà. Nessun giudice più succube delle correnti"
Leggi anche: Referendum giustizia, Petrelli (Camere Penali): “Il sorteggio debellerà la piaga delle correnti”
2026 anno chiave: referendum sulla giustizia e legge elettorale, così si decide il destino del governo Meloni - Il 2026 porta due sfide cruciali per il governo Meloni: il referendum giustizia e la riforma della legge elettorale, appuntamenti decisivi in vista delle elezioni politiche 2027. tag24.it
Referendum giustizia, il SI' parte in vantaggio. 2026 anno chiave anche per autonomia regionale e PNRR. Chi vincerà e chi rischia - Non sarà semplicemente “ l’anno prima delle politiche ”, bensì il crocevia in cui si salderanno o si ... affaritaliani.it
Giustizia, referendum confermativo nel 2026: quando si potrebbe votare e cosa sappiamo - I tempi, dunque, sono elastici ma, come ribadito dal ministro della Giustizia Carlo Nordio ai microfoni di Sky TG24, il governo punta ad arrivare al voto "tra marzo e aprile 2026". tg24.sky.it
UNA VITTORIA CHE FA LA DIFFERENZA CONAPO vince il ricorso ex Legge Pinto sul TAR Lazio – R.G.N. 10816/2019 Risultato concreto, diritti tutelati, giustizia che arriva Sono in arrivo gli indennizzi per gli iscritti CONAPO: un traguardo che dimost - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.