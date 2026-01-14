A Teheran il fronte delle minoranze può essere decisivo contro il regime

A Teheran, le proteste delle minoranze rappresentano un elemento determinante nel fronteggiamento contro il regime. Dopo oltre due settimane di manifestazioni, la mobilitazione cresce, nonostante i crescenti costi sociali ed economici, tra cui un'inflazione estrema e significative perdite di vite umane. La situazione rimane complessa e in evoluzione, evidenziando il ruolo chiave delle minoranze nel contesto politico e sociale iraniano.

Tel Aviv. A distanza di oltre due settimane le proteste contro il regime aumentano in tutto l’Iran, con i cittadini disposti a pagare un prezzo che si fa sempre più alto: sia in termini di inflazione – con la moneta locale che è scesa del 95 per cento del suo valore rispetto al dollaro – sia, soprattutto, con un costo drammatico in termini di vite umane. Alcune fonti riferiscono che il bilancio delle vittime avrebbe ormai superato le 12 mila persone. Gli ospedali sono al collasso, internet è stato spento e Starlink è costantemente disturbato da interferenze. Tutto questo, secondo il presidente americano Donald Trump, segnerebbe l’inizio della violazione della linea rossa da lui delineata, e starebbe portando ad un’iniziativa iraniana, trasmessa a Steve Witkoff attraverso il Qatar, per ricorrere alla via diplomatica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

In Iran aumenta la violenza della repressione contro le proteste. L'altro fronte delicato è quello Israele-Siria. Articolo: https://www.ilsussidiario.net/news/medio-oriente-rischio-polveriera-tra-i-fragili-accordi-israele-siria-e-le-piazze-di-teheran/2922665/ - facebook.com facebook

Le proteste in Iran rimettono di fronte a noi il cupo buio della "nebbia di guerra", facendo riemergere quella terra di mezzo dove si puo ipotizzare e pensare e ogni cosa puo essere vera o falsa indistintamente. Sangue freddo e occhio alle molte propagande, da x.com