Il giovane pianellese Marco Fiore nella nuova miniserie Rai Morbo K

Nel cast della nuova miniserie Rai “Morbo K”, in onda il 27 e 28 gennaio, c’è anche un giovane attore di Pianella, Marco Fiore. È alla sua prima apparizione in una produzione televisiva di questa portata e si dice felice di aver ricevuto questa opportunità. La sua presenza ha già attirato l’attenzione tra gli spettatori e i colleghi, che lo hanno elogiato per la naturalezza con cui interpreta il suo ruolo.

Con Marco Fiore, che precedentemente abbiamo visto anche nella serie tv Netflix Supersex – in cui interpretava il giovane Rocco Siffredi – ci sono anche Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera e Antonello Fassari Nel cast di “Morbo K”, nuova miniserie Rai in onda il 27 e 28 gennaio sul primo canale nazionale c’è anche un giovane attore pianellese. È lui il coprotagonista di questa storia ambientata nel 1943, che racconta di medici che salvarono molti ebrei inventando una malattia contagiosa. Con Marco Fiore, che precedentemente abbiamo visto anche nella serie tv Netflix Supersex – in cui interpretava il giovane Rocco Siffredi – ci sono anche Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera e Antonello Fassari.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Marco Fiore "Morbo K", il 27 e 28 gennaio su Rai 1 la miniserie tratta da una storia vera Morbo K, recensione: dov'è finito il fascismo nella miniserie di Francesco Patierno? La miniserie di Francesco Patierno, trasmessa su Rai 1 il 27 e 28 gennaio in occasione del Giorno della Memoria, narra una vicenda poco nota della Resistenza romana. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Leggi su Tgr Abruzzo Marco Fiore nel cast di "Morbo K" su Raiuno Il giovane attore di Pianella coprotagonista della miniserie Rai dedicata ai medici che nel '43 salvarono molti ebrei inventando una malattia contagiosa. In onda il 27 e il 28 gennaio, nel cast Gi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.