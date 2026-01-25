Morbo K recensione | dov' è finito il fascismo nella miniserie di Francesco Patierno?

La miniserie di Francesco Patierno, trasmessa su Rai 1 il 27 e 28 gennaio in occasione del Giorno della Memoria, narra una vicenda poco nota della Resistenza romana. Attraverso un racconto autentico, l'opera approfondisce temi storici e sociali legati al fascismo, offrendo uno sguardo sobrio e riflessivo su un capitolo importante della storia italiana.

In onda su Rai 1 il 27 e 28 gennaio per il Giorno della Memoria, la miniserie di Francesco Patierno racconta una storia vera poco conosciuta della Resistenza romana. Un'omissione importante, però, ne mina il risultato. Ed è un peccato. Raccontare la Shoah al cinema o in televisione, oggi, è un'operazione complessa. Un po' per il rischio, sempre dietro l'angolo, di scivolare nella retorica, un po' per il peso che la Storia si porta dietro. La Storia di ieri ma anche e soprattutto di oggi. Il Giorno della Memoria nasce per non dimenticare gli orrori perpetrati dal nazifascismo nei confronti degli ebrei. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Morbo K, recensione: dov'è finito il fascismo nella miniserie di Francesco Patierno? Francesco Patierno regista della miniserie Morbo K: «Antonello Fassari ha trasmesso la sua esperienza umana nell'ultima, intensa, prova d'attore»Francesco Patierno, regista della miniserie Morbo K, racconta come Antonello Fassari abbia portato sullo schermo la sua esperienza umana nell’ultima interpretazione. Leggi anche: Morbo K, la miniserie con Giacomo Giorgio su Rai1: data di inizio, trama e cast La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Morbo K, recensione: dov'è finito il fascismo nella miniserie di Francesco Patierno?. Morbo K, recensione: dov'è finito il fascismo nella miniserie di Francesco Patierno?In onda su Rai 1 il 27 e 28 gennaio per il Giorno della Memoria, Morbo K, la miniserie di Francesco Patierno racconta una storia vera poco conosciuta della Resistenza romana. Un'omissione importante, ... movieplayer.it Morbo K, la miniserie con Giacomo Giorgio su Rai1: data di inizio, trama e castMorbo K, la miniserie con Giacomo Giorgio arriva su Rai1: data di inizio, trama e cast della fiction ambientata nel 1943. superguidatv.it La miniserie Rai "Morbo K", che uscirà in occasione della Giornata della Memoria, è ispirata a una storia vera. Questa --> https://www.focusjunior.it/scuola/il-morbo-di-k-la-malattia-immaginaria-che-salvo-tanti-ebrei-dalla-deportazione/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.