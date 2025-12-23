Gioco d' azzardo l' epidemia silenziosa che a Torino vale miliardi di euro | Sempre più a rischio i minori una situazione fuori controllo

Il gioco d’azzardo rappresenta un fenomeno economico rilevante in Italia, con una spesa annuale di circa 157,4 miliardi di euro. A Torino, questa realtà assume proporzioni preoccupanti, soprattutto per i giovani, tra rischi crescenti e una situazione che rischia di sfuggire al controllo. Un tema complesso che richiede attenzione e interventi mirati per tutelare le fasce più vulnerabili e garantire un equilibrio tra gioco e responsabilità.

In Italia, ogni anno, si giocano circa 157,4 miliardi di euro. Il paradosso è tutto qui: il gioco, la dipendenza. Secondo le proiezioni sul 2025, solo in Piemonte sono già stati persi oltre 990 milioni di euro dall'inizio dell'anno. Un dato che si aggiorna continuamente, una spietata slot-machine.

