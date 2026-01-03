Papa Leone | Il gioco d’azzardo rovina molte famiglie

Papa Leone ha espresso preoccupazione per l'impatto del gioco d’azzardo sulla famiglia e sulla società. In diverse occasioni, ha sottolineato come questa attività possa causare gravi conseguenze, inclusi problemi economici e personali, arrivando a mettere a rischio la vita delle persone. Le sue parole invitano a riflettere sulla responsabilità e sulla necessità di tutela per i soggetti più vulnerabili di fronte a questa pratica.

Bergamo. (29 dicembre 2025); “Il gioco d’azzardo è un peccato molto grave e un macigno che può portare anche al suicidio” (18 ottobre). In due mesi il Pontefice condanna una vera piaga sociale, peraltro in aumento. Ai sindaci dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), attiva da oltre cento anni, accompagnati dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, elenca i malanni d’Italia: “La crisi demografica e le fatiche delle famiglie e dei giovani; la solitudine degli anziani; il grido silenzioso dei poveri; l’inquinamento dell’ambiente; i conflitti sociali; disturbi psichici, depressioni, povertà culturale e spirituale, abbandono sociale. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

