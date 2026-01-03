Papa Leone | Il gioco d’azzardo rovina molte famiglie

Papa Leone ha espresso preoccupazione per l'impatto del gioco d’azzardo sulla famiglia e sulla società. In diverse occasioni, ha sottolineato come questa attività possa causare gravi conseguenze, inclusi problemi economici e personali, arrivando a mettere a rischio la vita delle persone. Le sue parole invitano a riflettere sulla responsabilità e sulla necessità di tutela per i soggetti più vulnerabili di fronte a questa pratica.

La denuncia del Papa: «Il gioco d’azzardo rovina le famiglie, serve un’alleanza sociale per la speranza» - Papa Leone XIV riceve i rappresentanti dell’Anci e denuncia il gioco d’azzardo, definito «una piaga che rovina molte famiglie». famigliacristiana.it

Papa Leone XIV: 'Attenzione a conseguenze del gioco' - Ricevendo in udienza i membri dell'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), papa Leone XIV richiama l'attenzione sul gioco patologico e invita la politica a 'promuovere la pace sociale'. gioconews.it

Papa Leone XIV ai Sindaci: La politica è carità. Fermate la piaga del gioco d'azzardo

Voce del verbo #disarmare. Molteplici le declinazioni usate da Papa Leone XIV e riferite a questa parola, stretta alleata della #pace. Ripercorriamo alcune riflessioni del Pontefice a partire dal messaggio del primo gennaio. #VaticanNewsIT Leggi l'articolo - facebook.com facebook

Papa Leone XIV: «Il mondo non si salva affilando spade ma perdonando» x.com

