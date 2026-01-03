Papa Leone | Il gioco d’azzardo rovina molte famiglie
Papa Leone ha espresso preoccupazione per l'impatto del gioco d’azzardo sulla famiglia e sulla società. In diverse occasioni, ha sottolineato come questa attività possa causare gravi conseguenze, inclusi problemi economici e personali, arrivando a mettere a rischio la vita delle persone. Le sue parole invitano a riflettere sulla responsabilità e sulla necessità di tutela per i soggetti più vulnerabili di fronte a questa pratica.
Bergamo. (29 dicembre 2025); “Il gioco d’azzardo è un peccato molto grave e un macigno che può portare anche al suicidio” (18 ottobre). In due mesi il Pontefice condanna una vera piaga sociale, peraltro in aumento. Ai sindaci dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), attiva da oltre cento anni, accompagnati dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, elenca i malanni d’Italia: “La crisi demografica e le fatiche delle famiglie e dei giovani; la solitudine degli anziani; il grido silenzioso dei poveri; l’inquinamento dell’ambiente; i conflitti sociali; disturbi psichici, depressioni, povertà culturale e spirituale, abbandono sociale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Caduta in rovina col gioco d’azzardo e sfrattata, deve lasciare anche l’auto dove vive con i suoi 3 cani
Leggi anche: Pontedera, in partenza 'Comunità in gioco': il progetto contro la dipendenza da gioco di azzardo
Papa Leone: “Il gioco d’azzardo rovina molte famiglie” - Papa Leone: “Il gioco d’azzardo rovina molte famiglie” (29 dicembre 2025); “Il gioco d’azzardo è un peccato molto grave e un macigno che può portare anche al suicidio” (18 ottobre). bergamonews.it
La denuncia del Papa: «Il gioco d’azzardo rovina le famiglie, serve un’alleanza sociale per la speranza» - Papa Leone XIV riceve i rappresentanti dell’Anci e denuncia il gioco d’azzardo, definito «una piaga che rovina molte famiglie». famigliacristiana.it
Papa Leone XIV: 'Attenzione a conseguenze del gioco' - Ricevendo in udienza i membri dell'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), papa Leone XIV richiama l'attenzione sul gioco patologico e invita la politica a 'promuovere la pace sociale'. gioconews.it
Papa Leone XIV ai Sindaci: La politica è carità. Fermate la piaga del gioco d'azzardo
Voce del verbo #disarmare. Molteplici le declinazioni usate da Papa Leone XIV e riferite a questa parola, stretta alleata della #pace. Ripercorriamo alcune riflessioni del Pontefice a partire dal messaggio del primo gennaio. #VaticanNewsIT Leggi l'articolo - facebook.com facebook
Papa Leone XIV: «Il mondo non si salva affilando spade ma perdonando» x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.