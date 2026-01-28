Il genio di Salvini creatore di svolte epocali senza volerlo

Matteo Salvini continua a sorprendere. Con le sue mosse politiche, spesso improvvise, riesce a cambiare direzione e a influenzare il quadro nazionale. Molti si chiedono se dietro le sue scelte ci sia una strategia studiata o solo un colpo di fortuna. Quel che è certo, però, è che il leader della Lega sa come attirare l’attenzione e spostare l’ago della bilancia politica. In un’epoca in cui la stabilità sembra un miraggio, Salvini si dimostra un giocatore difficile da prevedere.

Dal Papeete a Vannacci fino all'elezione di Mattarella. Tutte le svolte involontarie del vicepremier C'è un momento, nella vita di ogni osservatore delle vicende politiche nazionali, in cui ci si deve fermare e porsi una domanda fondamentale: Matteo Salvini è il più grande stratega della Terza Repubblica o il più straordinario benefattore involontario dei propri avversari che la storia d'Italia abbia mai prodotto? La questione, va detto, non è di facile soluzione. Prendiamo l'ultima opera in progress: il generale Vannacci e il suo "Futuro Nazionale". Grazie a Salvini sta per nascere un partito a destra della Lega.

