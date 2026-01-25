L'oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 | svolte epocali con i nuovi transiti astrologici
L'oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 segnala importanti cambiamenti astrologici, con l’ingresso di Nettuno in Ariete e la Luna Piena in Leone. Questi transiti portano nuove energie e spunti di riflessione, influenzando le emozioni e le decisioni quotidiane. Un periodo di trasformazione che invita a osservare attentamente come i movimenti celesti si riflettano sulla vita di tutti i giorni, offrendo spunti di consapevolezza e crescita personale.
Nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026, Nettuno entra in Ariete dando il via a una svolta epocale e la Luna Piena in Leone accende il bisogno di esprimersi seguendo il cuore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026: segni d’aria super!Ecco la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026, con particolare attenzione ai segni d'aria.
Leggi anche: Oroscopo 2026, i transiti astrologici nel prossimo anno: i segni coinvolti e che cosa significano
Oroscopo settimana dal 19 al 25 Gennaio 2026
Argomenti discussi: Oroscopo settimanale, previsioni dal 19 al 25 gennaio segno per segno; Oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026; L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026: Gemelli e Acquario creativi e ispirati; L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio: Gemelli e Sagittario al top.
Oroscopo della settimana: Toro - 26 gennaio - 1 febbraioL'oroscopo della settimana per il segno del toro dal 26 gennaio all'1 febbraio: ecco cosa ci suggeriscono le stelle interpretate dall'astrologa! deabyday.tv
Oroscopo della settimana // 26 gennaio – 1 febbraio 2026Ci aspetta una settimana intensa: dopo il recente incontro il Sole e Mercurio, ora è Marte a incontrare Plutone, un allineamento con cui è facile sentirsi provocati e avere voglia di reagire, soprattu ... cosmopolitan.com
L’Oroscopo della settimana di @MarcoPesatori al link in bio. #dOroscope facebook
Nuova settimana e nuovo oroscopo del Mago Artax… Cosa ci sveleranno gli astri questa volta Buona lettura tra le righe... aspettando questa sera per la terza puntata di #DonMatteo15! x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.