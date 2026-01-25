L’oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 | svolte epocali con i nuovi transiti astrologici

L'oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 offre uno sguardo sui principali transiti astrologici, tra cui l’ingresso di Nettuno in Ariete e la Luna Piena in Leone. Questi eventi segnano cambiamenti significativi, invitando a riflettere sulle nuove energie in gioco. Una settimana che può portare spunti di crescita e introspezione, attraverso i movimenti celesti che influenzano i vari segni zodiacali.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026: segni d’aria super!Ecco la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026, con particolare attenzione ai segni d'aria.

