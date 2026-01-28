Il sindaco di Ancona invita l’opposizione a mettere da parte le polemiche e a collaborare per il futuro di Conerobus. Durante il consiglio comunale, Silvetti ha chiesto di smettere di attribuire colpe e di lavorare insieme, perché questa è una fase molto delicata per il trasporto pubblico locale. La città si aspetta un fronte compatto per affrontare le sfide che arrivano.

’Scurdammoce o passato’. Il sindaco di Ancona chiede all’opposizione di sotterrare l’ascia di guerra e reclama collaborazione in una fase molto delicata per il futuro di Conerobus e del trasporto pubblico locale di Ancona: "Basta attribuire colpe e responsabilità, restiamo uniti in questa fase e facciamo parlare la politica per il bene del trasporto pubblico" ha chiesto Silvetti rivolgendosi ai banchi della minoranza ieri durante la seduta del consiglio comunale. Un’ opposizione in realtà mai troppo dura in passato sulla crisi di Conerobus quando il centrodestra attribuiva alle gestioni, aziendali e politiche, le responsabilità dei debiti accumulati soprattutto a causa del contesto internazionale tra il 2020 e il 2023: "Non dimentico i suoi post, anche recenti, in cui attaccava la vecchia sindacatura proprio su Conerobus, ma sono d’accordo con lei, quella è acqua passata e noi siamo disponibili a collaborare" ha replicato il consigliere Dem Giacomo Petrelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro di Conerobus. Il sindaco: "Restiamo uniti. Il momento è delicato"

