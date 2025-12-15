Napoli Conte fa quadrato dopo Udine | Momento difficile ma restiamo uniti

Dopo due sconfitte consecutive in cinque giorni, contro Lisbona e Udine, il Napoli si ritrova in un momento complicato. Tuttavia, l'allenatore Antonio Conte invita alla calma e alla coesione, sottolineando l'importanza di restare uniti per superare questa fase difficile e ritrovare la strada della vittoria.

"> Due sconfitte in cinque giorni, prima Lisbona e poi Udine. Champions League e campionato che si intrecciano in una fase delicata della stagione del Napoli, chiamato ora a reagire immediatamente. Fabio Mandarini, inviato a Udine per il Corriere dello Sport, racconta il momento complesso vissuto dalla squadra di Antonio Conte, attesa dalla partenza per l’Arabia Saudita e dalla semifinale di Supercoppa contro il Milan. «Nel primo tempo l’Udinese non ha mai tirato in porta e noi avremmo potuto sfruttare meglio alcune occasioni», spiega Conte al Corriere dello Sport, come riporta Fabio Mandarini. Napolipiu.com

