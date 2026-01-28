I senatori della prima commissione del Senato hanno approvato ieri un testo sulla lotta all’antisemitismo, con il sostegno di Italia Viva. La proposta sembra più un tentativo di affrontare il problema che una soluzione concreta, lasciando aperti molti dubbi su come si intenda procedere davvero.

Giorno della Memoria La proposta di legge prevede di sanzionare come «antiebraica» ogni critica radicale verso Israele e le sue politiche criminali a Gaza e in Cisgiordania. Giorno della Memoria La proposta di legge prevede di sanzionare come «antiebraica» ogni critica radicale verso Israele e le sue politiche criminali a Gaza e in Cisgiordania. L’hanno fatto. Ieri la maggioranza nella prima commissione del senato, col sostegno di Italia Viva, ha approvato un testo base sulla «lotta all’antisemitismo», nella realtà una proposta ricalcata sui disegni di legge presentati nei mesi scorsi dalla destra e da Iv. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Il filosemitismo come alibi per altri razzismi

