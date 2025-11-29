Mattarella | totalitarismi e razzismi non trovino più giustificazione

Roma, 29 nov. (askanews) – “In un tempo di cambiamenti così rapidi e profondi, avvertiamo ancor più il dovere di rendere testimonianza affinché le guerre, i totalitarismi, i razzismi, le discriminazioni vengano respinte e mai più trovino indifferenza, o peggio, giustificazione”. Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente Dario Venegoni in occasione dell’ 80° anniversario dell’Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti – ANED. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it