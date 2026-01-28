Il figlio di Federica affidato ai nonni

Questa mattina il bambino di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno è stato affidato ai nonni materni. Il sindaco di Anguillara Sabazia ha firmato l’ordinanza, nominando sé stesso tutore del ragazzo. La decisione è arrivata dopo che i genitori sono stati arrestati per l’omicidio della moglie, avvenuto il 9 gennaio scorso con 23 coltellate.

13.15 Affidamento ai nonni materni, con il sindaco di Anguillara Sabazia come tutore, per il figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, in carcere per l'uccisione della moglie con 23 coltellate il 9 gennaio scorso. E' quanto emerge dall'udienza conclusa al Tribunale per i Minorenni di Roma. Il legale della sorella della mamma ha riferito che la donna vorrebbe incontrare Carlomagno in carcere per sapere la verità sull'assassinio di Federica viste le "zone d'ombra" che ci sono.

