Federica Torzullo il figlio di 10 anni sarà affidato ai nonni materni | l' udienza

L’udienza per decidere l’affidamento del figlio di Federica Torzullo si è conclusa. I giudici hanno deciso di affidare il bambino ai nonni materni, con il sindaco di Anguillara Sabazia come tutore. La decisione arriva dopo che i genitori sono finiti in carcere. Ora il bambino tornerà a vivere con la famiglia d’origine, mentre si attendono eventuali sviluppi sulla vicenda.

Sarà confermato l'affidamento ai nonni materni, con il sindaco di Anguillara Sabazia come tutore, per il figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, in carcere con l'accusa di avere ucciso la moglie con 23 coltellate. Federica Torzullo, la sorella Stefania: «Claudio Carlomagno l'ha uccisa perché non voleva separarsi. Suo figlio? Non l'avrebbe mai tolto al padre» È quanto apprende l'Adnkronos, quando si è da poco conclusa l'udienza al tribunale per i Minorenni di Roma. Rilievi in corso Poco dopo le 12:30 il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori ha lasciato, senza rilasciare dichiarazioni, la villetta di Anguillara Sabazia dove vivevano Federica Torzullo e Claudio Carlomagno. 🔗 Leggi su Leggo.it

Questa mattina si è svolta l’udienza al tribunale per i minorenni di Roma, riguardante l’affidamento del figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno.

Il Tribunale per i minorenni di Roma ha deciso di affidare il bambino di 10 anni ai nonni materni.

