Il disastro di Niscemi mette a nudo anni di urbanizzazione senza regole e prevenzione assente

Il disastro di Niscemi mette in evidenza come anni di costruzioni senza regole e assenza di prevenzione abbiano aggravato la situazione. Il ciclone Harry ha fatto vedere chiaramente quanto il territorio sia fragile, confermando le preoccupazioni di geologi ed esperti di protezione civile. La mancanza di controlli e pianificazione ha reso più difficile gestire l’emergenza e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.

Frane, coste cementificate e condoni scaricano sullo Stato i costi dei disastri. Oggi il territorio presenta il conto. E l'obbligo di coperture per le imprese apre la strada a una gestione condivisa del rischio tra pubblico, banche e assicurazioni. Servono analisi dei pericoli, educazione ambientale e responsabilità diffuse Il ciclone Harry ha reso evidente quanto geologi, esperti di protezione civile, ambientalisti da anni denunciano: il paese è particolarmente fragile, la conformazione del territorio non aiuta l'uomo a superare eventi estremi anche perché è sempre l'uomo ad aver modificato a sua misura quel territorio aggravando una antica fragilità ambientale.

