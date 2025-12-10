Pamela Anderson sul mostrarsi a viso nudo senza trucco | Ho riscritto le regole del gioco
Pamela Anderson si racconta in un'intervista a People, condividendo il suo percorso di liberazione dal trucco. In copertina, l'attrice canadese sfoggia un volto senza filtri, affermando di aver riscritto le regole del beauty e di aver scelto un'espressione autentica e naturale, senza rimpianti.
«Niente trucco, nessuna regola, nessun rimpianto». In copertina del magazine People, l'attrice canadese ripercorre il suo percorso di distacco dal make up, in direzione di un beauty look totalmente autentico. «Ho riscritto le regole del gioco». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Pamela Anderson sul mostrarsi a viso nudo, senza trucco: «Ho riscritto le regole del gioco» - In copertina del magazine People, l'attrice canadese ripercorre il suo percorso di distacco dal make up, in direzione di un beauty look totalmente au ... vanityfair.it scrive
Pamela Anderson senza trucco sul red carpet/ Viso naturale e segni del tempo evidenti: “Scelta di libertà” - Pamela Anderson senza trucco: l'attrice si presenta totalmente al naturale sul red carpe pubblicando anche le foto sui social: poi svela il motivo di tale scelta. Come scrive ilsussidiario.net
