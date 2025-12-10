Pamela Anderson sul mostrarsi a viso nudo senza trucco | Ho riscritto le regole del gioco

Vanityfair.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Anderson si racconta in un'intervista a People, condividendo il suo percorso di liberazione dal trucco. In copertina, l'attrice canadese sfoggia un volto senza filtri, affermando di aver riscritto le regole del beauty e di aver scelto un'espressione autentica e naturale, senza rimpianti.

«Niente trucco, nessuna regola, nessun rimpianto». In copertina del magazine People, l'attrice canadese ripercorre il suo percorso di distacco dal make up, in direzione di un beauty look totalmente autentico. «Ho riscritto le regole del gioco». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

