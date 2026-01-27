La collina di Niscemi sta rapidamente crollando, rappresentando un rischio significativo per la piana di Gela. Un sopralluogo con esperti della Protezione civile ha evidenziato come l’intera area sia in fase di instabilità, con conseguenze potenzialmente gravi. È importante monitorare la situazione e adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire ulteriori danni e rischi per le comunità locali.

" L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela. Abbiamo fatto un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, il professore Nicola Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile ma che in realtà è l'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela. La frana è ancora attiva ". A parlare è il capo dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano. Lui, insieme al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e al capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, sta precipitando alla riunione nel centro operativo comunale per discutere sulla frana nel comune. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Niscemi, "frana l'intera collina": un disastro senza precedenti

Approfondimenti su Niscemi Collina

La frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato all’evacuazione di oltre 1.

La frana a Niscemi ha causato il crollo di parti della collina, rendendo inagibili numerosi immobili.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Niscemi Collina

Argomenti discussi: Maltempo, Ciciliano (capo protezione civile): a Niscemi l’intera collina sta crollando; Frana Niscemi, il fronte della frana si allarga: oltre mille sfollati, interi quartieri evacuati, scuole chiuse. Sta crollando mezza città; Frana a Niscemi: altri cedimenti. Il sindaco: Situazione drammatica. In aggiornamento; Frana di Niscemi, momenti di angoscia: quartiere spaccato in due.

Frana a Niscemi, Ciciliano: L’intera collina scende verso la piana di GelaLa frana non riguarda solo ciò che è visibile in superficie: in realtà è l’intera collina che sta scendendo verso ... 98zero.com

Frana di Niscemi, «l’intera collina sta scendendo verso la piana di Gela»Frana di Niscemi, «l’intera collina sta scendendo verso la piana di Gela». Lo ha detto Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile. lettera43.it

Schifani a Niscemi al vertice operativo sulla frana: «Garantiremo una casa a tutte le famiglie che non potranno più rientrare». Previsti ricollocazione abitativa, sostegno psicologico e percorsi sanitari dedicati, mentre prosegue il monitoraggio della zona rossa. - facebook.com facebook

#TG2000 - #Maltempo, oltre 1500 gli sfollati a #Niscemi per la grande frana #27gennaio #cicloneHarry #allertameteo #Harry #Sicilia #Musumeci #ProtezioneCivile #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com