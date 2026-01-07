I video deepfake diventano l’alibi perfetto dell’èra digitale

I video deepfake rappresentano una sfida crescente nell’era digitale, consentendo di creare contenuti falsi ma altamente realistici. Recenti episodi, come quelli di Yannis Varoufakis e George Freeman, evidenziano i rischi di questa tecnologia, che può essere utilizzata per diffondere informazioni ingannevoli e compromettere la reputazione delle persone. È fondamentale sviluppare strumenti e strategie per riconoscere e contrastare queste manipolazioni visive, tutelando la verità online.

È accaduto a Yannis Varoufakis come è accaduto a un povero parlamentare britannico, George Freeman, che si è addirittura visto accusare di tradimento dal proprio partito: aprire internet e trovare un proprio video in cui si asseriscono cose assurde, mai pensate o contrarie a ogni buon senso. Il deepfake è, purtroppo, il destino della politica nell’epoca dominata dal web ed è, fatalmente, la conseguenza inevitabile di una politica che si è ridotta a esternazione compulsiva di dichiarazioni estemporanee. Se gli elettori si aspettano di ricevere sul proprio telefono un video al giorno dei politici di riferimento, con una dichiarazione purchessia non importa su quale argomento, finiranno per credere a qualsiasi video venga propinato loro, perché qualsiasi giorno o qualsiasi argomento esigerà la sua brava dichiarazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

