La Rai ha spostato “Il Collegio 9” in seconda serata, dopo il buon riscontro su Rai Play. In prima serata, però, lo show non ha funzionato. Gli spettatori hanno abbandonato il programma, che non ha più attirato l’attenzione come prima. La decisione ha sorpreso molti, considerando il successo online. Ora si aspetta di capire se il cambio di orario potrà risollevare le sorti dello show.

Il Collegio è giunto alla nona stagione e, sebbene negli ultimi anni non abbia realizzato un grande successo, questa edizione sembrava riservasse una sorpresa inaspettata. Infatti è stata prima caricata su Rai Play e, dato il grandissimo successo conquistato, tra i programmi più visti della piattaforme, è stato deciso di dargli una seconda chance e di spostarlo in prima serata su Rai 2. Ma gli ascolti non hanno premiato il programma, c’è stato un flop clamoroso. Infatti la prima puntata agli ascolti tv ha realizzato 282.000 spettatori pari all’1.7%. Ciò ha portato la Rai a decidere di bloccare la messa in onda e di spostarlo in second aserata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Collegio: dal successo su Rai Play al flop in tv

