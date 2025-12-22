Vigilia e Natale su Rai 1 e Rai Play con Lo Zecchino d’Oro
Due gli appuntamenti speciali su Rai 1 e su RaiPlay per celebrare la Vigilia e il Natale, nel segno della musica dello Zecchino d’Oro. Mercoledì 24 dicembre andrà in onda, alle ore 16.40, Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia: un pomeriggio di musica ed emozioni, condotto da Cristina D’Avena con Topo Gigio e con . 🔗 Leggi su 2anews.it
