La nuova serie televisiva originale, intitolata L’appartamento Sold Out, sta catturando l’attenzione del pubblico e della critica. Disponibile esclusivamente sulla piattaforma Rai Play dal 28 novembre, la produzione si compone di otto episodi che esplorano tematiche legate alla convivenza, alle differenze culturali e ai problemi sociali correlati al mercato immobiliare. Questa serie mette in evidenza le dinamiche di un gruppo di inquilini costretti a condividere uno spazio abitativo in un contesto di crisi degli alloggi e di integrazione culturale. informazioni su regia e location. sceneggiatura, registi e produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Appartamento sold out serie tv su rai play il 28 novembre trama cast e curiosità