Il Cnr elimina l’Istituto di studi giuridici internazionali | che farsene infatti se il diritto vale solo fino a un certo punto?

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha deciso di chiudere l’Istituto di studi giuridici internazionali, che ha lavorato per quarant’anni su temi come diritto internazionale, diritti umani e migrazioni. La decisione ha sorpreso molti, considerando il lavoro svolto e le ricerche condotte nel tempo. Nessuna spiegazione ufficiale, ma si pensa che il taglio possa essere legato a una visione più stretta delle priorità del Cnr, lasciando aperte domande sul futuro di queste tematiche fondamentali.

Forse ispirati dal pensatore che regge dalla Farnesina le precarie sorti della politica estera italiana, i vertici del Cnr hanno deciso di eliminare l’Istituto di studi giuridici internazionali, che pure vanta quarant’anni di proficua esistenza segnati dallo svolgimento di vari importanti ricerche sulla prassi italiana di diritto internazionale, i diritti umani, le migrazioni, le organizzazioni internazionali, l’ambiente e molti altri temi ancora. Che farsene infatti di un diritto che vale, se vale, solo fino a un certo punto (su quale sia tale punto ho azzardato una mia spiegazione )? E che senso ha studiarlo, visto che si tratta di un oggetto scientificamente quantomai vago e indeterminato? Tanto varrebbe dedicarsi ad approfondire il sesso degli angeli o la natura dell’araba fenice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Cnr elimina l’Istituto di studi giuridici internazionali: che farsene infatti, se il diritto vale solo fino a un certo punto? Approfondimenti su Cnr Italia Iran, Conte: no azioni militari, diritto non vale “fino a un certo punto” Il Movimento 5 stelle avrebbe votato a favore di una risoluzione contro la repressione in Iran, approvata in commissione Esteri al Senato. Conte: “Meloni ha accettato la servitù dell’Italia agli Usa, per il governo il diritto internazionale vale fino a un certo punto” Nel dibattito politico italiano, Giuseppe Conte ha criticato l’attuale governo per aver, a suo giudizio, compromesso gli interessi nazionali accettando la superiore influenza degli Stati Uniti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cnr Italia Argomenti discussi: Probiotici di nuova generazione per la prevenzione e la gestione di malattie metaboliche.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.