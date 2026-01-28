il caso barbero e il fact checking pericoloso e ridicolo delle opinioni

Da qualche giorno le etichette di “informazione falsa” scomparse dai video di Alessandro Barbero sui social. Meta ha rimosso le restrizioni dopo che il sito Open aveva segnalato l’errore. La notizia ha fatto discutere, soprattutto perché il caso mette in luce quanto possa essere pericoloso e ridicolo il fact-checking sulle opinioni.

All’inizio della settimana, le etichette di “informazione falsa” che gravavano sui video di Alessandro Barbero, oscurato da Meta (cioè Facebook ) su indicazione del sito Open, sono evaporate dalle bacheche. Senza alcuna spiegazione. Se, come tutto lascia supporre, è stata la stessa Open – e il suo debunker-principe, David Puente – a procedere alla ritirata, dopo le polemiche di questi giorni, ci troviamo di fronte a un atto di pentimento che suona una campana a morto per i difensori d’ufficio della censura. Eppure in questi giorni abbiamo assistito al consueto spettacolo di un’intellighenzia pronta a immolarsi sull’altare del “dispositivo”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

