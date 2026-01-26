Perché il caso Barbero dimostra che il fact checking sui social non serve a nulla

Il caso di Alessandro Barbero, oscurato da Meta, evidenzia come il fact checking sui social media spesso non riesca a prevenire la diffusione di contenuti controversi. Questa vicenda mette in luce i limiti delle politiche di moderazione e solleva domande sull’efficacia degli strumenti di verifica automatica o umana nel contesto digitale. Un esempio che invita a riflettere sul ruolo e sulla reale utilità delle misure di controllo delle informazioni online.

Alessandro Barbero è stato oscurato da Meta e questa storia è la dimostrazione definitiva che il fact checking sui social media non serve assolutamente a nulla. Il famoso esperto di storia, divulgatore in grado di rendere appassionanti anche temi complessi o lontani nel tempo, aveva di recente pubblicato un video in cui condivideva le ragioni per cui, a suo avviso, gli italiani dovranno votare No al prossimo referendum sulla giustizia. Il video era stato pubblicato sui canali social del comitato per il No e aveva preso una traiettoria di viralità, raggiungendo numeriche significative. Meta ha dunque deciso di oscurare il video di Barbero perché nella sua riflessione, che durava 4 minuti e 16 secondi, ha riportato un’imprecisione tecnica, confondendo Governo e Parlamento in un passaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Recentemente, Meta ha censurato le dichiarazioni dello storico Alessandro Barbero, mentre i politici sembrano godere di un trattamento diverso in termini di fact checking.

Poco più di una settimana fa, molti hanno ricevuto una notifica relativa a un video sul referendum sulla giustizia, coinvolgendo il professore Alessandro Barbero.

