Il carnevale di Pocenia al parco festeggiamenti

Il carnevale di Pocenia si avvicina e il parco Festeggiamenti si prepara a ospitare una giornata di festa sabato 7 febbraio. L’evento inizia alle 17 e promette divertimento per grandi e piccoli, con giochi, musica e tante sorprese. La comunità locale si mobilita per rendere questa giornata speciale, tra allegria e colori.

Il carnevale al parco Festeggiamenti di Pocenia, sabato 7 febbraio, sarà una festa spettacolare. Il programma partirà alle 17.00 con la musica di Funklover Dj, proseguendo con l'aperitivo in musica, insieme ai Furlans a manete (alle 19.30). Infine ci sarà la serata da ballo con il Dj Rossano Piticco. A disposizione l'area chioschi e cucina e il tendone riscaldato. La festa si farà anche in caso di maltempo. Tutti sono attesi in maschera, la più bella verrà premiata durante la serata come pure il gruppo più numeroso. L'organizzazione è della A.S.D. Comunale Pocenia.

