San Salvatore Telesino al Parco del Grassano torna il Magico Parco di Natale

tra luminarie, musica e sapori: il Natale più magico al Parco del Grassano. Partito il conto alla rovescia per l’apertura dei cancelli del Parco del Grassano, a San Salvatore Telesino provincia di Benevento, per il Magico Parco di Natale in programma dal 29 novembre al 28 dicembre. Un evento perfetto per celebrare le festività natalizie insieme alla famiglia e agli amici. Ci sarà una vasta gamma di attrazioni e servizi che renderanno il Natale 2025 indimenticabile. I punti di forza includono un’area espositiva con artigiani locali, delizie culinarie, spettacoli per tutte le età, luminarie incantevoli e molto altro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it