San Salvatore Telesino al Parco del Grassano torna il Magico Parco di Natale
tra luminarie, musica e sapori: il Natale più magico al Parco del Grassano. Partito il conto alla rovescia per l’apertura dei cancelli del Parco del Grassano, a San Salvatore Telesino provincia di Benevento, per il Magico Parco di Natale in programma dal 29 novembre al 28 dicembre. Un evento perfetto per celebrare le festività natalizie insieme alla famiglia e agli amici. Ci sarà una vasta gamma di attrazioni e servizi che renderanno il Natale 2025 indimenticabile. I punti di forza includono un’area espositiva con artigiani locali, delizie culinarie, spettacoli per tutte le età, luminarie incantevoli e molto altro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fiocco rosa in casa Pro Loco! Una splendida notizia ci riempie di gioia: il nostro Presidente @egidio.c è diventato papà di una splendida bambina Il Direttivo e tutti i soci della Pro Loco di San Salvatore Telesino si uniscono con immensa felicità per rivol - facebook.com Vai su Facebook
Parco del Grassano, da fine novembre torna il ‘Magico Parco di Natale’ - Partito il conto alla rovescia per l’apertura dei cancelli del Parco del Grassano, a San Salvatore Telesino per il Magico Parco di Natale in programma dal 29 novembre al 28 dicembre. ntr24.tv scrive
San Salvatore Telesino, mercatini di Natale al Parco del Grassano: 10mila visite nel weekend - C'è stato un vero proprio boom per il primo fine settimana del «Magico parco di Natale» a San Salvatore Telesino. Secondo ilmattino.it
Comunicato Stampa: Nuova apertura a San Salvatore Telesino - le Telesia, a San Salvatore Telesino (BN), il 27 marzo alle ore 9:00. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it