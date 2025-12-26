La nuova commedia di Teatro Incerto Nadâl stupor mundi a Pocenia

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28, alle 16.30, nella sala conferenze della Biblioteca Comunale, in via Previelis, 1 a Pocenia, si terrà lo spettacolo teatrale "Nadâl, stupor mundi", organizzato dal Css Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, di e con Flavia Valoppi, Elvio Scruzzi e Claudio Moretti. La. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

