Domenica 28, alle 16.30, nella sala conferenze della Biblioteca Comunale, in via Previelis, 1 a Pocenia, si terrà lo spettacolo teatrale "Nadâl, stupor mundi", organizzato dal Css Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, di e con Flavia Valoppi, Elvio Scruzzi e Claudio Moretti. La. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - La nuova commedia di Teatro Incerto "Nadâl, stupor mundi" a Pocenia

