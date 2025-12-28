Panchine calde Il Cannara cambia Esonerato Armillei Tocca a Fuscagni

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quella di Ingenito al Ghiviborgo, è saltata un’altra panchina nel girone E della Serie D. A cambiare guida tecnica è stato il Cannara che ha sollevato dal proprio incarico Antonio Armillei. Il testimone è passato al vice allenatore, Simone Fuscagni, confermato insieme all’intero staff tecnico e chiamato a guidare la formazione umbra nel girone di ritorno. "Una scelta maturata al termine di un’andata complicata – spiega il club – con 11 punti in 17 giornate, penultimo posto nel girone E e un rendimento segnato da quattro sconfitte consecutive. Il ko per 4-2 contro il Foligno ha evidenziato la necessità di dare una scossa al gruppo, che non vince dal 2 novembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

