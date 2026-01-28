Il Bournemouth riscatterà Álex Jiménez | quanto guadagnerà il Milan Rimpianti zero | due motivi

Il Bournemouth ha deciso di riscattare Álex Jiménez dal Milan. La società inglese ha dato il via libera all’acquisto a titolo definitivo, dopo una buona stagione in Premier League. Jiménez tornerà a giocare con i ‘Cherries’ già dal prossimo calciomercato estivo, lasciando alle spalle i rimpianti e concentrandosi sul futuro.

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Álex Jiménez, classe 2005, terzino spagnolo che, nell'ultima sessione estiva di calciomercato, si è trasferito dal Milan al Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un diritto, però, che si sarebbe trasformato in obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze con la maglia delle 'Cherries'. E il Milan può sorridere. Perché, oltre ai 2 milioni di euro già investiti dalle 'Cherriers' per il suoi prestito oneroso, incasserà altri 20 milioni di euro per la sua cessione definitiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Bournemouth riscatterà Álex Jiménez: quanto guadagnerà il Milan. Rimpianti zero: due motivi Approfondimenti su Álex Jiménez Calciomercato estero, il Bournemouth pensa al riscatto di Alex Jimenez! Il Milan pronto a fare cassa sull’ex difensore: ecco quanto potrebbe entrare nelle casse dei rossoneri Álex Jiménez al Bournemouth si farà, ma il Milan sorride … a metà. Ecco il motivo Álex Jiménez, difensore spagnolo del 2005, potrebbe restare al Bournemouth in modo definitivo, dopo l’esperienza in prestito dal Milan di questa stagione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Álex Jiménez Argomenti discussi: ?? Milan, il Bournemouth riscatterà Alex Jimenez: nessuna recompra del Real. I dettagli; Romano: Il Bournemouth si prepara a riscattare Álex Jiménez dal Milan. Le cifre; Mercato, il Bournemouth pronto a riscattare Jimenez. Ecco quanto incassa il Milan; Álex Jiménez al Bournemouth si farà ma il Milan sorride … a metà Ecco il motivo. Il Bournemouth tra due partite riscatterà Jimenez: pronta a sbloccarsi la clausola di obbligo! #MilanNews24 x.com Il Bournemouth tra due partite riscatterà Jimenez: pronta a sbloccarsi la clausola di obbligo! #MilanNews24 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.