Il Board of Peace è uno strumento di comando degli Stati Uniti | per questo è incompatibile con la nostra Costituzione

Il Board of Peace, voluto dall’amministrazione Trump, ha sollevato un nuovo problema per l’Italia. Secondo la costituzionalista Carla Bassu, l’organismo degli Stati Uniti va contro l’articolo 11 della nostra Costituzione. La questione riguarda la compatibilità di un’istituzione esterna con le norme italiane, e ora si fa più chiara il rischio di un conflitto tra legge e politica estera.

Lo statuto del Board of Peace voluto da Trump apre un fronte delicato per l'Italia. La costituzionalista Carla Bassu spiega a Fanpage perché, così com'è, l'organismo entra in totale conflitto con l'articolo 11 della nostra Costituzione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Board of Peace Il Board of Peace è incompatibile con la Costituzione italiana: Meloni declinerà l’invito di Trump Il governo italiano ha comunicato che non parteciperà alla costituzione del Board of Peace, il Comitato per la Pace promosso dagli Stati Uniti e guidato da Donald Trump. Anpi contro il concerto di Kanye West in Italia: “Antisemita e violento, incompatibile con la nostra Costituzione” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Board of Peace Argomenti discussi: Il ‘Board of Peace’ di Trump: la pace come club privato; Il Board of Peace annunciato dal presidente Donald Trump; Un Board of Peace senza Peace; Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump. Trump lancia il Board of Peace a Davos. Ecco che cos’è e chi ne fa parteUn progetto che sfida il multilateralismo tradizionale, con adesioni da Medio Oriente, Asia e controversie europee, mentre si prospetta un ruolo permanente per Trump ... ilsole24ore.com Board of Peace per Gaza, perché l’Italia non ne farà parte per ora: cosa ha detto MeloniLeggi su Sky TG24 l'articolo Board of Peace per Gaza, perché l’Italia non ne farà parte per ora: cosa ha detto Meloni ... tg24.sky.it Le tensioni della comunità internazionale con gli Stati Uniti, per via delle politiche aggressive di Trump in patria e all'estero, stanno sfociando in appelli a boicottare la Coppa del Mondo di calcio della prossima estate, che si terrà tra Usa, Canada e Messico - facebook.com facebook Dai conflitti in corso alle tensioni tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l’Europa: l’evento a Milano-Cortina, con i suoi simboli e le sue polemiche, s’inserisce in un momento storico tormentato. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.