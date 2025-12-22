Ragazzino rapinato e rapito per un' ora da una baby gang a Milano | salvo grazie a una chiamata del papà

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino è stato vittima di una rapina e di un rapimento di circa un'ora da parte di una baby gang a Milano. Durante l’evento, è stato costretto a denudarsi e ha subito il furto di diversi effetti personali. L’intervento tempestivo di suo padre, che ha effettuato una chiamata, ha permesso di mettere fine alla situazione e di mettere in salvo il ragazzo.

Per circa un'ora è stato in balia di una baby gang. Lo hanno praticamente costretto mezzo a denudarsi, rapinandolo di giubbotto, magliette, scarpe da ginnastica, cellulare e portafogli. Poi, non soddisfatti, prima lo hanno accompagnato a prelevare con la carta prepagata. Quando hanno visto che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Ragazzino invalido rapito da una baby gang la notte di Halloween: prima viene torturato, poi lo gettano nel fiume

Il 15enne rapito e torturato da una baby gang a Moncalieri

ragazzino rapinato rapito babyOtto ragazzini rapinati in poche ore dalle baby gang: arrestato un 19enne - Due raid venerdì mattina alla stazione Teb, uno giovedì in via Bianzana: vittime studenti minacciati con spray urticante ... ecodibergamo.it

Ragazzino invalido rapito da una baby gang la notte di Halloween: prima viene torturato, poi lo gettano nel fiume - Un ragazzino 15enne invalido chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite, a cui sono stati rasati capelli e sopracciglia, poi costretto a immergersi nel fiume Po, infine lasciato ... leggo.it

Torino, notte di Halloween di terrore vero per un 15enne invalido: rapito e seviziato da una baby gang - Gravissimo episodio di bullismo a Torino nella notte di Halloween, un ragazzino 15enne invalido è finito nel mirino di una baby gang di suoi coetanei e sono state ore di vero terrore. affaritaliani.it

