Ragazzino rapinato e rapito per un' ora da una baby gang a Milano | salvo grazie a una chiamata del papà

Un ragazzino è stato vittima di una rapina e di un rapimento di circa un'ora da parte di una baby gang a Milano. Durante l’evento, è stato costretto a denudarsi e ha subito il furto di diversi effetti personali. L’intervento tempestivo di suo padre, che ha effettuato una chiamata, ha permesso di mettere fine alla situazione e di mettere in salvo il ragazzo.

Ragazzino invalido rapito da una baby gang la notte di Halloween: prima viene torturato, poi lo gettano nel fiume - Un ragazzino 15enne invalido chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite, a cui sono stati rasati capelli e sopracciglia, poi costretto a immergersi nel fiume Po, infine lasciato ... leggo.it

Torino, notte di Halloween di terrore vero per un 15enne invalido: rapito e seviziato da una baby gang - Gravissimo episodio di bullismo a Torino nella notte di Halloween, un ragazzino 15enne invalido è finito nel mirino di una baby gang di suoi coetanei e sono state ore di vero terrore. affaritaliani.it

Clicca al primo commento: - FERMO - Stando alle prime informazioni trapelate, a far parte di quel gruppo di delinquenti che ha picchiato e rapinato due ragazzi il 16 dicembre scorso, almeno quattro ragazzi. Alcuni con in testa dei passamontagna per nascond - facebook.com facebook

