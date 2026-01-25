Cosa ci fa un gatto su Vinted? Una donna lo aveva messo in vendita ma Albert ora è salvo

Su Vinted, spesso si trovano articoli di seconda mano, ma questa volta una donna aveva messo in vendita anche un gatto. Fortunatamente, Albert, il felino protagonista, è stato recuperato e ora è al sicuro. Questa vicenda evidenzia l'importanza di verificare attentamente le inserzioni online e di prestare attenzione a eventuali segnali di maltrattamento o situazioni di rischio.

Immaginate di navigare su un’app di abiti di seconda mano e imbattervi, tra un maglione e un paio di scarpe, nel muso di un gatto. È l’assurda realtà vissuta da Albert, un micio di tre anni apparso su Vinted con un cartellino del prezzo di sole 30 sterline. Trattato come un oggetto di cui sbarazzarsi velocemente, Albert è diventato il simbolo di un fenomeno pericoloso: la vendita illegale di esseri viventi su piattaforme nate per il commercio di merce inanimata. A cambiare il destino del piccolo è stata Abi Left, responsabile di un centro di recupero a Birmingham. Intuendo il rischio che Albert finisse nelle mani di malintenzionati o sfruttatori, la volontaria ha finto di essere un’acquirente qualunque. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cosa ci fa un gatto su Vinted? Una donna lo aveva messo in vendita, ma Albert ora è salvo Il gatto Albert messo in vendita su Vinted a 35 euro, una donna vede l’annuncio e salva il micio: “La proprietaria non aveva dato alcun reale valore alla vita”Un gatto chiamato Albert viene venduto online a 35 euro su Vinted, nonostante la piattaforma vieti la vendita di animali. Leggi anche: Cosa significa quando il gatto fa le fusa mentre mangia: perché lo fa e cosa vuole comunicare Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Coltelli in tasca: cosa cercano i ragazzi quando la parola non basta più; Stagione teatrale al Trifiletti, sabato 24 serata con Enrico Montesano; Cosa ci fa Bagnaia sulla neve? A Madonna di Campiglio per un evento davvero speciale; Dall'Ucraina all'Australia passando per la Juve: il viaggio di Douglas Costa, che ora riparte dal Chievo. Cosa ci faccio qui in Latgallia?Eccola, la frontiera. Comparsa all’improvviso dopo un tratto di bosco. In questo punto la strada asfaltata corre a meno di cinquanta metri dalla barriera di rete metallica con il filo spinato. È una ... ilpost.it Cosa fa il tuo cane quando non ci sei? Le 3 tecnologie per scoprirlo (da 0 a 250 euro)Lasciare il cane da solo al mattino è un’abitudine per la maggior parte dei ... msn.com Loana Frezza. RAFA LOPEZZ · Just Simple Moment. Per chi guarda può sembrare una cosa normale, quasi banale. Un gatto che mangia, una ciotola a terra. Ma per me e per loro non lo è affatto. È il risultato del giro pappe, del tempo, della fatica, delle strade - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.