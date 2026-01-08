Charlotte Casiraghi e la gioia per la prossima pubblicazione de La fêlure il suo primo romanzo

Charlotte Casiraghi si appresta a pubblicare il suo primo romanzo,

La figlia di Carolina di Monaco è autrice di un libro che analizza le crepe che ognuno di noi si porta dentro analizzando le vite di personaggi noti. Le prime copie l'hanno resa molto felice, come raccontano le foto pubblicate sui social dalla sua agente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

