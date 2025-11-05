Materie prime critiche lo studio Iren | con 2,6 miliardi l' Italia coprirebbe il 66% del fabbisogno
Per l'Italia, l'introduzione della nuova “tassa RAEE” proposta a livello europeo rischia di tradursi in un “costo del non fare” stimato in 2,6 miliardi di Euro all'anno, legato all'insufficiente capacita? di raccolta e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Investendo lo stesso importo lungo la filiera nazionale del riciclo – potenziando raccolta, impianti e domanda di materie prime seconde – permetterebbe di coprire, a regime, fino al 66% del fabbisogno italiano di Materie Prime Critiche (MPC) e valorizzare circa 1,7 miliardi di Euro all'anno di MPC contenute nei RAEE. 🔗 Leggi su Iltempo.it
