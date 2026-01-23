Dalla cultura alle materie prime critiche 7 intese bilaterali tra Italia e Germania

L’Italia e la Germania hanno avviato sette intese bilaterali volte a rafforzare la collaborazione tra i rispettivi ecosistemi dell’innovazione. Questi accordi puntano a condividere progetti e risorse, favorendo lo sviluppo di start-up e il confronto tra le materie prime critiche. Un impegno comune per promuovere la crescita sostenibile e l’innovazione, rafforzando i legami tra i due paesi nel rispetto delle rispettive competenze e potenzialità.

Dalla cultura alla ricerca, dall’innovazione industriale all’agricoltura, fino ai trasporti e alle materie prime critiche. In occasione del vertice intergovernativo Italia-Germania a Villa Pamphilj, i governi dei due Paesi hanno scambiato sette intese bilaterali, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione in settori chiave. Sul fronte culturale, è stato sottoscritto un Memorandum of Understanding congiunto per il Premio “Mazzucchetti-Gschwend”, volto a intensificare lo scambio culturale attraverso la promozione delle traduzioni di opere letterarie nelle lingue dei due Paesi. L’intesa è stata scambiata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, dall’Incaricato del Governo federale per la Cultura e i Media Wolfram Weimer e dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Dalla cultura alle materie prime critiche, 7 intese bilaterali tra Italia e Germania Leggi anche: Materie prime critiche, lo studio Iren: con 2,6 miliardi l'Italia coprirebbe il 66% del fabbisogno Leggi anche: Miniera Italia: così l’economia circolare può ridurre la nostra dipendenza dall’estero per le materie prime critiche Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Concorso Ministero Cultura (MIC) Assistenti Diplomati 2026 (1800 posti RIPAM) - Come prepararti alla prova scritta; Pordenone, venerdì 16 gennaio alla Galleria Santin la mostra Materie vive; Anche la ricerca scientifica vuole dare il suo contributo; Maxi assunzioni tra Ispettorato del Lavoro e Ministero della Cultura: le posizioni aperte e come candidarsi. Buongiorno c è qualcuno competente disposto ad aiutarmi nello studio delle materie di concorso Ministero della cultura....Zona L Aquila. Grazie. - facebook.com facebook

