Olimpiadi Sala | Sull’Ice in Italia non mi sento tutelato da Piantedosi Portavoce degli agenti Usa | Ci saremo

La sicurezza delle Olimpiadi rimane un tema di discussione, con il portavoce degli agenti Usa e il sindaco Sala che evidenziano preoccupazioni sulla tutela degli agenti dell’Ice in Italia. La questione riguarda la percezione di protezione e le misure adottate dal governo, in un contesto di grande attenzione internazionale. È importante monitorare le decisioni e le condizioni di sicurezza per garantire un ambiente adeguato agli eventi olimpici.

"Io da italiano prima ancora che da cittadino milanese non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire" gli agenti dell'Ice per i Giochi olimpici "che problema c'è. Questa è una milizia che uccide". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5, ha parlato della presenza alle Olimpiadi degli agenti statunitensi, che nei giorni scorsi hanno ucciso in strada a Minneapolis due cittadini statunitensi, Renee Good e Alex Pretti, mentre proseguivano nelle loro operazioni antimigranti, con metodi violenti e arbitrari documentati da migliaia di video che circolano online.

