Agenti ICE in Italia per Milano-Cortina? Esplode la polemica

La possibile presenza di agenti ICE in Italia, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ha suscitato reazioni e discussioni pubbliche. La notizia ha rapidamente assunto connotazioni politiche, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla collaborazione internazionale. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un dialogo trasparente tra istituzioni e cittadini in un contesto di grande rilevanza nazionale e internazionale.

Milano, 26 gennaio 2026 – La possibile presenza dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Italia, con un ruolo di supporto alla sicurezza delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ha acceso una polemica che in poche ore è diventata politica. Tutto nasce da indiscrezioni rilanciate nei giorni scorsi e poi finite al centro delle domande rivolte al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, chiamato a chiarire se personale dell'agenzia federale americana possa operare sul territorio italiano durante l'evento. Secondo quanto riportato, l'ICE sarebbe indicata come possibile supporto alla sicurezza delle delegazioni in occasione dei Giochi.

