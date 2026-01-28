Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A. L’attaccante argentino ha incontrato il presidente di una squadra italiana e ora la firma sembra più vicina. Icardi, che ha il contratto in scadenza a giugno, ha lasciato l’Inter nel 2019 in modo burrascoso. Ora, dopo mesi di voci e smentite, la trattativa sembra aver preso una direzione concreta. Resta da capire quale club sia interessato e se l’accordo si farà nelle prossime settimane.

L’ex capitano dell’Inter ha il contratto in scadenza il prossimo giugno Icardi torna in Serie A? Negli ultimi mesi il bomber argentino è stato accostato a tutte le big del nostro calcio, ovviamente tranne che all’ Inter visto come si è lasciato (male) nell’estate 2019 con il club nerazzurro. Il rosarino è stato accostato persino alla Juve, dimenticando che adesso è guidata dal suo ‘nemico’ – in nerazzurro – Luciano Spalletti. Fantamercato a dir poco. (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’opzione più credibile era il Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Icardi e il ritorno in Serie A, cambia tutto: incontro col Presidente, ora la firma è possibile

Approfondimenti su Icardi Inter

Nell'ultima aggiornamento di mercato, Moretto svela un retroscena riguardante Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Icardi Inter

Argomenti discussi: Wanda Nara annuncia il ritorno nella tv italiana e fa chiarezza sul caos-multe: Ho 20 auto, è difficile capire; Icardi sempre più vicino al ritorno in Serie A; Preso da Mancini, rinato con Spalletti, migliorato da Conte: Inter e Perisic, amore travagliato; Keita Balde e Simona Guatieri divorziano (stavolta davvero), l'influencer: L'amore non basta se manca il rispetto.

Mauro Icardi può fare al caso del Milan? Il parere degli opinionistiMauro Icardi è pronto a lasciare il Galatasaray e spunta la stuzzicante idea di un ritorno in Italia, ma al Milan. Sarebbe il colpo giusto per l'attacco rossonero? Ecco il commento degli opinionisti ... tuttomercatoweb.com

Icardi sostituto perfetto di Vlahovic, ma la Juve non può prenderlo: ecco perchéL’avventura al Galatasaray dell’ex capitano dell’Inter sta per giungere alla fine. Possibile un ritorno in Serie A, però è da escludere un accordo coi bianconeri. A meno che… Si chiama Maria Eugenia ... calciomercato.it

Icardi-Milan, il colpo di scena! Il ritorno di Maurito in Italia sembrava a un passo, ma l'argentino ha appena preso una decisione definitiva. Accordo raggiunto con il Galatasaray: cifre e durata del contratto stravolte. Ecco i dettagli! Leggi tutte le facebook