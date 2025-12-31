Io tedoforo alle Olimpiadi Voglio dare forza a chi è in difficoltà

Daniele Ercoli, cittadino di Civitanova, è tra i tedofori incaricati di portare la Fiamma Olimpica a Milano-Cortina 2026. In questa occasione, desidera trasmettere un messaggio di speranza e solidarietà a chi attraversa momenti di difficoltà. La sua partecipazione rappresenta un gesto di unità e di attenzione verso chi ha bisogno di forza e conforto.

Anche il civitanovese Daniele Ercoli è tra i tedofori che porteranno la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. E c'è grande attesa per quel momento: la Fiamma infatti il 4 gennaio attraverserà le Marche. Ercoli, 37 anni, lavora come operatore socio sanitario ed è conosciuto a Civitanova per il suo impegno nel sociale e nel volontariato. "Essere stato scelto come tedoforo assume per me un significato profondo proprio alla luce di questa esperienza la fiaccola rappresenta la continuità, la forza e la speranza, valori che sento fortemente legati al mio cammino personale, professionale e umano – ha raccontato il protagonista –.

