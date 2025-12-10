Hockey ghiaccio Alessandro Segafredo | Voglio dare il massimo per la nazionale con le mie qualità
Alessandro Segafredo, atleta della nazionale italiana di hockey su ghiaccio, si prepara per la seconda tappa dell’European Cup of Nations a Budapest. Con l’obiettivo di dare il massimo, il giocatore intende mettere in mostra le proprie qualità in vista delle partite contro Ungheria, Polonia e Francia dal 12 al 14 dicembre.
La nazionale italiana di hockey su ghiaccio è arrivata a Budapest per la seconda tappa dell’European Cup of Nations, nella quale il Blue Team sarà opposto dal 12 al 14 dicembre ai magiari padroni di casa, alla Polonia e alla Francia. Sulla pista della Tüskecsarnok Arena di Budapest, gli uomini di Jukka Jalonen andranno a caccia di gol e vittorie importanti per proseguire la loro marcia d’avvicinamento verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A presentare il tris di partite e le sue emozioni per essere in nazionale è stato l’attaccante di Asiago Alessandro Segafredo, 21 anni, che al sito federale ha detto: “Venire in nazionale senior è una cosa nuova per la mia carriera ma è al tempo stesso un onore e un grande piacere. 🔗 Leggi su Oasport.it
"Prima che si cominciasse qui a Lugano, non vi era traccia di tifo organizzato nell'hockey", dicono con orgoglio Andrea e Paul, due tifosi che ci hanno introdotti in una delle rivalità più affascinanti - ma anche poco note - dell'hockey su ghiaccio, uno sport che
NHL vs IIHF: la differenza tra le piste di hockey su ghiaccio e la polemica per Milano-Cortina 2026
