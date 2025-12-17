Robotica informatica ingegneria Rivoluzione in sala operatoria

A Lodi si assiste a un avanzamento significativo nel campo della chirurgia, grazie all'integrazione di robotica, informatica e ingegneria. Questo innovativo approccio migliora il trattamento della calcolosi renale complessa, una patologia diffusa e spesso collegata a condizioni metaboliche e alterazioni anatomiche del rene, rappresentando un passo importante verso procedure più efficaci e meno invasive.

Un ulteriore salto di qualità, a Lodi, nel trattamento della calcolosi renale complessa, patologia molto diffusa, spesso correlata a malattie metaboliche o ad alterazioni morfologiche del rene. Nei giorni scorsi, all’Ospedale Maggiore il primario di Urologia, Giacomo Piero Incarbone, con metodica mini invasiva e un ottimo risultato finale, ha rimosso completamente un calcolo renale di circa cinque centimetri che rischiava di compromettere la stessa funzione renale. Erano diversi anni che a Lodi non si eseguiva un intervento del genere. Nei prossimi giorni l’équipe del dottor Incarbone sarà impegnata in un altro intervento particolarmente complesso: sarà trattato in laparoscopia un tumore della vescica. Ilgiorno.it

