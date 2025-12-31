Nuova sala operatoria per l' ospedale di Sessa Aurunca
L’ospedale di Sessa Aurunca si arricchisce di una nuova sala operatoria dedicata ai piccoli, segnando un miglioramento significativo dell’offerta sanitaria nell’Alto Casertano. Con l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Asl Caserta, diretto dal dottor Antonio Limone, si compie un passo importante per rafforzare i servizi locali e garantire interventi più efficienti per i pazienti più giovani.
Un passo concreto verso il potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio dell’Alto Casertano. Con la deliberazione adottata dal direttore generale dell’Asl Caserta Antonio Limone, l’azienda sanitaria ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una sala operatoria per piccoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it
