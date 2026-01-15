Lorenzo Tersi selezionerà i vini di Casa Italia

Lorenzo Tersi, manager cesenate, sarà responsabile della selezione dei vini di Casa Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Questa scelta testimonia l’attenzione alla qualità e alla rappresentanza del patrimonio vinicolo italiano in occasione di un importante evento internazionale. La sua esperienza garantirà un’accurata scelta delle eccellenze italiane da proporre in un contesto di grande visibilità e prestigio.

Il manager cesenate Lorenzo Tersi selezionerà i vini di 'Casa Italia' alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Complessivamente saranno 26 le etichette made in Italy inserite nella carta dei vini, presenti nelle nelle sedi di Milano, Cortina d'Ampezzo e Livigno. Casa Italia rappresenta la porta di accesso alla scoperta del nostro Paese dagli appassionati sportivi di tutto il mondo che potranno così conoscere una selezione con il suo mosaico di biodiversità, le denominazioni d'origine, la grande varietà di territori grazie alla sua orchestra di vigneti che rende unico il panorama enologico italiano.

