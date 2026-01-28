I soldati uccisi feriti e dispersi in Ucraina sono quasi due milioni
La guerra in Ucraina ha causato perdite pesanti da entrambe le parti. Secondo una stima del Center for Strategic and International Studies, quasi due milioni di soldati sono stati uccisi, feriti o dispersi. La Russia ha subito il doppio delle perdite rispetto all’Ucraina. La situazione sul campo di battaglia resta molto grave.
Lo dice una nuova stima del Center for Strategic and International Studies, secondo cui le perdite della Russia sono il doppio di quelle ucraine Secondo una nuova stima del Center for Strategic and International Studies (CSIS, un think tank con sede a Washington) i soldati uccisi, feriti o dispersi in quasi quattro anni di guerra in Ucraina sono circa 1,8 milioni. Le perdite dei russi sono il doppio di quelle ucraine: complessivamente 1,2 milioni di soldati russi sono stati uccisi, feriti o risultano dispersi, e 600mila ucraini. Il CSIS stima anche che i soldati russi uccisi dall’inizio della guerra siano 325mila. 🔗 Leggi su Ilpost.it
