A San Francisco una donna ha partorito a bordo di un robotaxi Waymo

Una donna ha dato alla luce il suo bambino a bordo di un robotaxi Waymo a San Francisco, segnando un episodio che anticipa le possibilità del futuro dei trasporti e delle emergenze mediche. Tra futuri padri ansiosi e madri che scelgono veicoli autonomi, questa vicenda apre uno sguardo sulle innovazioni che cambieranno il modo di affrontare i momenti più cruciali della vita.

Ci sono i futuri padri che per l'ansia di fare in tempo tengono l'auto parcheggiata con il muso già rivolto verso l'ospedale e ci sono le future madri che prendono un taxi a guida automatica per andare a partorire. A San Francisco una donna ha dato alla luce il suo bambino in circostanze decisamente insolite: a bordo di un robotaxi Waymo completamente autonomo. Mamma e bebè portati a destinazione. Secondo quanto comunicato dalla stessa Waymo, lunedì scorso la signora stava viaggiando verso il centro medico dell'Università della California (UCSF) quando il travaglio è improvvisamente giunto al termine all'interno del veicolo.

San Francisco, partorisce in un robotaxi mentre corre in ospedale - La macchina di Waymo ha rilevato "attività insolite" all'interno del veicolo e ha immediatamente allertato il 911 ... Come scrive msn.com

