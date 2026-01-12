Gli studenti italiani hanno un problema con la Fisica? Un girotondo di opinioni

Molti studenti italiani incontrano difficoltà con la Fisica, una materia spesso considerata complessa. Recenti dati evidenziano che, tra oltre 22.000 candidati che hanno superato il test di Medicina, solo la metà ha raggiunto una sufficienza. Questa situazione solleva interrogativi sulla preparazione e sull’approccio allo studio della disciplina, invitando a riflettere sulle strategie di apprendimento e sui possibili interventi di supporto per migliorare i risultati.

Sono stati più di 22 mila gli studenti che hanno superato il test di Medicina, ma soltanto la metà di loro ha ottenuto una sufficien.

