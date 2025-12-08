Supergirl | un misterioso teaser anticipa l' arrivo del trailer ecco quando uscirà
Un enigmatico teaser a tema 'spaziale' annuncia l'arrivo imminente del trailer del cinecomic DC Studios con Milly Alcock. Un enigmtico video di dieci secondi ha annunciato l'arrivo imminente del primo trailer di Supergirl, nuovo cinecomic DC Comics che vedrà protagonista la star de Il trono di spade Milly Alcock. Secondo quanto anticipato, il trailer dovrebbe arrivare questa settimana. Gli scooper indicano giovedì come data possibile, dopo un lancio riservato alla stampa che sta avvenendo in queste stesse ore. Per adesso, i dettagli sul cinecomic in arrivo nel corso del 2026 sono scarsi. Quello diretto da Craig Gillespie sarà il secondo lungometraggio dedicato alla cugina di Superman dopo il film del 1984, Supergirl - La ragazza d'acciaio che si . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
