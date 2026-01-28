i numeri del consiglio un anno con 110 delibere

A partire da gennaio fino a dicembre 2025, il Consiglio comunale ha riunito 18 volte. Durante queste sedute, sono state approvate 110 delibere, tra cui 53 mozioni e 3 ordini del giorno. La maggior parte delle decisioni ha riguardato questioni importanti per la città.

Da gennaio a dicembre 2025, si sono tenute 18 sedute consiliari, durante le quali il Consiglio ha approvato 110 deliberazioni, di cui 53 mozioni e 3 ordini del giorno, affrontando temi centrali per la città. Rilevante anche l’attività di indirizzo e controllo: sono state presentate 158 interrogazioni e 40 interpellanze, strumenti fondamentali per garantire trasparenza e dialogo tra l’amministrazione e i cittadini. Si sono svolte inoltre 19 sedute della Conferenza dei Capigruppo e 54 sedute delle commissioni consiliari. "I numeri dell’attività 2025 – commenta il presidente Rossini – confermano il ruolo centrale del consiglio comunale come luogo di partecipazione democratica e di rappresentanza delle diverse istanze della comunità cesenate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ecco una sintesi dei principali dati del consiglio comunale di Santarcangelo nel 2025, primo anno completo dell’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Sacchetti.

Concludendo le attività dell’anno 2026, il Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato tutte le delibere all’ordine del giorno nella seduta di ieri sera.

