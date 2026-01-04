Santarcangelo i numeri del consiglio comunale | 75 le delibere approvate Giunta riunita 61 volte

Ecco una sintesi dei principali dati del consiglio comunale di Santarcangelo nel 2025, primo anno completo dell’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Sacchetti. Sono state approvate 75 delibere e la giunta si è riunita 61 volte, riflettendo l’attività istituzionale svolta nel corso dell’anno. Questi numeri offrono un quadro delle attività amministrative e delle decisioni prese dalla amministrazione comunale.

Ecco i numeri di giunta e consiglio comunale di Santarcangelo. Il 2025 è stato il primo anno interamente operativo per l'amministrazione guidata dal sindaco Filippo Sacchetti. Lo scorso anno il consiglio comunale si è riunito 10 volte, approvando 75 delibere, in media oltre 7 seduta. Nel computo totale rientrano anche le 11 mozioni e i 7 ordini del giorno presentati dai gruppi consiliari. Tutte le sedute si sono svolte in modalità mista, con possibilità di collegamento da remoto per amministratori, dirigenti e funzionari, e sono state trasmesse in diretta streaming. Il tempo complessivo della durata del consigli comunale è stato di 29 ore e 47 minuti: in pratica quasi 3 ore a seduta, in media.

